В Минздраве отметили рост спроса на пластическую хирургию в России со стороны иностранцев

На фоне девальвации рубля наблюдается рост спроса на услуги пластической хирургии в России, сообщила RNS главный внештатный специалист Минздрава по пластической хирургии Наталья Мантурова в кулуарах форума «Биотехмед».

«Все хорошо со спросом (на услуги пластической хирургии. — RNS), обращаемость у нас как была, так и осталась, даже увеличивается. Девальвация рубля на руку иностранным гражданам, у нас дешевле операции, некоторые частные клиники отмечают прирост иностранных клиентов на 30-40%, я, конечно, думаю, что эти цифры увеличены, но, тем не менее, наблюдается хорошая тенденция», — сказала она.

Мантурова отметила, что речь идёт не только о возрастной коррекции, но и о гражданах, обращающихся после травм, каких-то врождённых и приобретённых дефектов.