Рубль устал следить за нефтью и ставкой



У рубля сегодня вряд ли будут силы для серьезных изменений курса. Несмотря на то, что рынок ожидает решения ЦБ РФ со ставкой, ее возможное снижение на 0,25-0,5 процента уже в какой-то степени заложено в ход торгов. Действительно, о диапазоне изменения ставки говорят уже достаточно давно. И хотя с точки зрения законов экономики ее снижение способно привести рубль обратно к отметке в 60 за доллар, это вряд ли произойдет, — Борис Белкин, финансовый аналитик.

Но определенная интрига все равно сохраняется, потому что есть несколько факторов, которые влияют на курс. И они изменчивы. Во-первых, потому что достаточно сильна (по крайней мере, в краткосрочной перспективе) нефть. Во-вторых, потому что у инвесторов до сих пор сохранятся аппетит к риску. Хотя в ситуации, когда регулятор опустит ставку на четверть, а не на полпроцента, последние могут начать фиксировать прибыль, что будет давить на курс.



Есть еще один фактор в виде налогового периода, но он может и не сыграть на стороне национальной валюты. Вчера рубль ослабел по отношению к доллару и укрепился к евро. Но к вечеру разнонаправленные колебания сменились укреплением уже к обеим валютам. Роль первой скрипки в этой тенденции снова сыграла нефть, цена которой выросла в ответ на публикацию данных о снижении объемов поставок.



Свою роль сыграли и прогнозы — по оценке минэнерго США спрос на черное золото вырастет. Интересно, что эти прогнозы чисто умозрительные, так как касаются 2030 и 2040 годов, но, тем не менее, в отсутствие других новостей, рынок в них верит. Потому что больше ничего не остается. Официальный курс рубля на сегодня, 15 сентября, составил 57,77 рубля за 1 доллар (укрепление на 10 копеек). Евро ослабел по отношению к рублю на 6 копеек, его официальный курс составил 68,69 рубля.