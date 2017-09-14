Неотвратимое наказание: банкиры ответят рублем

Как рассказал «Газете.Ru» глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, необходимо выявить законодательные «лакуны», мешающие взыскивать активы в проблемных банках. Сейчас комитет изучает, насколько эффективно работает законодательство при обнаружении проблем в банках. Обсуждение идет совместно с правоприменительными органами, юристами и судьями, отметил он.

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков объяснил «Газете.Ru» , что основная проблема состоит в том, что к тому моменту, когда у банка отзывается лицензия, оказывается, что из него вывели значительную часть средств.

Часто это происходит из-за недобросовестной или безответственной деятельности руководителей или собственников кредитной организации. Например, на рынке нередкая практика — «вложение в априори неликвидные активы», которые не генерируют доход, объясняет он.

По словам Аксакова, законодатели хотели бы дать определение такой недобросовестной деятельности. При этом он считает, что за подобную недобросовестную деятельность вполне оправдано заставить отвечать лиц, оказывающих существенное влияние на деятельность банка, их личными активами.

Как заявляла в июне в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина , сейчас ключевая задача в банковском секторе — завершить его очищение (с лета 2013 года лицензии лишились более 300 кредитных организаций). При этом, как отметила тогда глава ЦБ,

«важно повышать ответственность за недобросовестное поведение собственников, руководителей, а также обеспечить неотвратимость наказания за преступления».

С осени 2013 года, если считать санированные банки, совокупная «дыра» в балансах российских банков составила порядка 2,5 трлн рублей, заявил «Газете.Ru» младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Возможность привлечь к личной ответственности банкиров есть и сейчас — правда, реализовать ее в можно только после отзыва лицензии.

«В случае банкротства банка руководителей кредитной организации неминуемо ждет заявление о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, предъявляемое Агентством по страхованию вкладов по завершении абсолютно всех процедур банкротства банка», — объясняет партнер адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елена Якушева.

Однако осуществить это на практике очень сложно: в большинстве случаев имущество банка уходит через фиктивные сделки задолго до отзыва лицензии, оказываясь в конечном итоге у номинальных собственников. Ими могут быть, например, родственники банкиров или структуры, контролирующие бывшими собственниками. Взыскать с них что-то почти невозможно. Российские суды не налагают обеспечительные меры на имущество номинальных собственников.

По словам партнера BMS Law Firm Дениса Фролова, есть еще субсидиарная ответственность (вид дополнительной ответственности перед кредиторами и уполномоченными органами). Этот механизм — рабочий, однако применить его на практике часто не удается. В пример он приводит субсидиарную ответственность основателя «Межпромбанка» и экс-сенатора Сергея Пугачева . Банк был признан в 2010 году банкротом, а экс-сенатор уехал из России, оставив долги более чем на 75 млрд рублей. Взыскать их оказалось нереально.

Как отмечает Елена Якушева, зачастую после привлечения к субсидиарной ответственности бывшие собственники банка еще и уходят в личное банкротство, что позволяет им освободить свое имущество от долга, добавляет Якушева. По мнению эксперта, в решении этого вопроса действительно помогло бы ужесточение ответственности руководителей и собственников банков.

В целом, инициатива депутатов об ужесточении личной ответственности банкиров соответствует политике ЦБ, говорят эксперты.

Как отмечает юрист компании «ЮрПартнеръ» Мария Краснолуцкая, регулятор в последнее время сильно ужесточил контроль над деятельностью менеджмента кредитных организаций. Так, в 2017 году в так называемом «черном списке» руководителей кредитных организаций, чья деятельность в той или иной степени негативно отразилась на состоянии банков (банкротов или санированных), фигурирует уже более 6,5 тысяч человек.

По словам Аксакова, возможность ужесточения личной ответственности можно прописать и для топ-менеджмента других компаний, например, строительных.

Законодательные требования к строителям, и так сильно ужесточились в последнее время, отмечают эксперты. Так, с прошлого года минимальный размер уставного капитала составляет 2,5 млн рублей при планах застройщика построить 1,5 тыс. квадратных метров. При этом если застройщик собирается возвести с привлечением средств граждан 500 тыс. квадратных метров, то его уставной капитал должен быть по нормам не менее 1,5 млрд рублей.

Кроме того, этим летом президент России подписал закон о фонде защиты прав дольщиков, известном также как компенсационный фонд, который устанавливает единую ставку взноса застройщиков в этот фонд — 1,2% от цены каждого договора с дольщиком.

Хотя законодательные лакуны все равно остаются, говорят юристы.

В частности, как объясняет партнер адвокатского бюро А2 Михаил Кюрджиев, у каждого застройщика есть обеспечение в виде банковской гарантии и залога, но мониторинга их состояния не проводится.

«Эти обеспечения заявляются в строительной декларации, однако никто их не отслеживает, например, на предмет того, жив ли банк или нет уже давно, и что происходит с этим обеспечением по мере готовности проекта», — объяснил юрист.

По его мнению, мониторинг обеспечения гораздо более продуктивный путь, чем бесконечное беганье за бенефициаром и его имуществом.

Как заявили «Газете.Ru» в Центробанке, новые инициативы от депутатов они не получали. В Минфин Минэкономразвития такие предложения не поступали. В Минстрое также не в курсе готовящихся изменений.

Крашенников в беседе с «Газетой.Ru» признал, что пока законодательная инициатива не оформлена.