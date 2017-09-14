В России заблокировали сайт с компроматом на чиновников и бизнесменов

В России оказался недоступен сайт «Компромат.ру», располагавшийся по адресам comporomat.ru и kompromat.ru. На это обратила внимание газета «Ведомости»

По информации издания, вместо сайта пользователь видит три причины блокировки: нарушение авторских прав, экстремизм, информация, вредящая детям. Во всех случаях указано, что ограничение доступа произошло согласно федеральному законодательству.

В отношении «Компромат.ру» было вынесено несколько судебных решений, в том числе за нарушение авторских прав на материал с заголовком «Рекламная паутина: Как глава BBDO Элла Стюарт и ее супруг шансонье Юра Колыма «разводят» клиентов». Согласно решению Мосгорсуда , оригинал текста был размещен на сайте «Инфоликс». При этом статья была опубликована на работающем на данный момент зеркале сайта, располагающимся по адресу compromat.net.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский подтвердил, что блокировка «Компромат.ру» связана с разбирательством по поводу статьи о BBDO.

Администраторы заблокированного ресурса не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

«Компромат.ру» функционирует с 1999 года и представляет собой архив обличительных материалов, связанных с чиновниками, политиками и бизнесменами. Он неоднократно блокировался и подвергался атакам.