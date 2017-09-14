Паника захлестнула рынок криптовалют

Обвал криптовалют продолжается. Вторая по величине криптовалютная биржа Китая BTC China подтвердила, что полностью остановит все торги на платформе, начиная с 30 сентября. Началась ликвидационная паника. В заявлении, опубликованном на Weibo, BTC China заявляет, что немедленно прекратит регистрацию новых учетных записей на BTCChina Exchange. Это решение было принято после "тщательного анализа" заявлений китайских регулирующих органов о предотвращении рисков, связанных с использованием цифровых денег.



Реакция рынка не заставила себя ждать. Обвал биткоина номинированного в китайских юанях начался практически мгновенно.



В моменте потери составляли 35%. Сейчас котировки криптовалюты в июнях падают на 20%. Отметим, что на долю Китая на конец 2016 г. приходилось почти 90% всех торгов криптовалютами. Затем Пекин начал вводить различного рода ограничения, и сейчас на долю Поднебесной приходится всего 40% глобальных торгов.



Кстати, стоит отметить, что на данный момент биткойн в Китае торгуется примерно по 20 000 юаней, что соответствует примерно 3000 долларов США, то есть между биткоином в долларах и юанях есть существенная разница. Впрочем, события в Китае сильно напугали участников рынка, и криптовалюты в долларах также находятся под серьезным давлением.



Биткоин сегодня дешевеет почти на 10%. А падение от максимумов составляет уже 30%.



Напомним также, на днях глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством". Гендиректор крупнейшего банка США по рыночной капитализации сравнил наиболее популярную на текущий момент криптовалюту с "тюльпановой манией", которая "плохо кончится".



Об этом, как сообщили ряд СМИ, Джейми Даймон заявил в рамках конференции Global Financial Services, организованной банком Barclays. Глава JP Morgan и до этого не так лестно отзывался о криптовалютах, однако его последние комментарии на данную тему стали наиболее резкими.