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В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток — 2» противоречит интересам ЕС
Член Европейской комиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не соответствует целям энергетической политики Европейского союза.
Об этом сообщает Интерфакс.
Еврокомиссар заявил, что реализация данного проекта лишь усилит позиции «Газпрома», что негативно скажется на конкурентоспособности в регионе.
наши цели заключаются в усилении безопасности снабжения при надёжном и конкурентоспособном газовом рынке», — подчеркнул член Еврокомиссии.
Он также отметил, что для данного газопровода необходим соответствующий специфический юридический режим.
«Прежде всего, мы считаем, что не в интересах Европейского союза иметь газопровод «Северный поток — 2», который будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран», — пояснил Каньете.
Тем не менее, он заявил, что многие страны ЕС положительно относятся к проекту строительства газопровода.
«Большинство стран ЕС приветствует мандат для «Северного потока — 2», — сказал он.
Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что работы по строительству газопровода «Северный поток — 2» реализуются в соответствии с графиком, несмотря на санкции США.
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