В Еврокомиссии заявили, что «Северный поток — 2» противоречит интересам ЕС

Об этом сообщает Интерфакс.

Еврокомиссар заявил, что реализация данного проекта лишь усилит позиции «Газпрома» , что негативно скажется на конкурентоспособности в регионе.

наши цели заключаются в усилении безопасности снабжения при надёжном и конкурентоспособном газовом рынке», — подчеркнул член Еврокомиссии.

Он также отметил, что для данного газопровода необходим соответствующий специфический юридический режим.

«Прежде всего, мы считаем, что не в интересах Европейского союза иметь газопровод «Северный поток — 2», который будет функционировать в юридическом вакууме, не соблюдая прав третьих стран», — пояснил Каньете.

Тем не менее, он заявил, что многие страны ЕС положительно относятся к проекту строительства газопровода.

«Большинство стран ЕС приветствует мандат для «Северного потока — 2», — сказал он.