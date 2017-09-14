Турпоток на российские курорты по итогам сезона упал на 20%

Организованный турпоток на российские курорты упал по итогам высокого сезона 2017 года в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.





«У туроператоров снижение примерно на 20% в среднем по курортам, у отелей — не выше 10-15%. Причины понятны: возвращение Турции, которая вышла на рынок с очень сладкими ценами , снижение курса валют в рублях, холодная погода и перераспределение потоков», — говорит Тюрина.

После триумфального 2016 года, когда были одновременно закрыты Турция и Египет, на внутрироссийского рынке не могло не быть падения, утверждает Тюрина. По её словам, падение началось в феврале в период раннего бронирования и равномерно распределилось по всему году, в первую очередь коснувшись пляжных направлений.



«Речь идёт об организованном потоке: Крым — минус 25%, большой Сочи, Анапа и Геленджик — в среднем минус 20%, Абхазия возглавила рейтинг падения — минус 30%», — уточнила Тюрина. Турпоток на экскурсионных направлениях в Центральной России также снизился на 20%, на уровне прошлого года удалось удержаться только Кавминводам.



По данным курортов ситуация с потоком несколько лучше, чем по данным туроператоров, поскольку произошло перераспределение, и там стало больше неорганизованных туристов: соотношение организованного и неорганизованного турпотока в этом году — 30% и 70% соответственно.



«Сейчас внутренний рынок лёг примерно на уровень 2015 года. В 2016 году была "волна цунами", она пришла и ушла. После цунами обычно бывают разрушения», — резюмировала Тюрина.