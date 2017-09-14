В Минфине пообещали развивать возможности для инвестирования в золото



Минфин РФ планирует активно развивать тему инвестиционного золота и металлических счетов, чтобы россияне имели возможность хранить сбережения в драгметаллах, а не в иностранной валюте, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев

"Мы планируем активно заниматься развитием металлических счетов, инвестиционного золота, инвестиционных монет, изготовленных из драгметаллов. Есть ряд регуляторных вопросов, которые мы будем, конечно, активно двигать… Если уж граждане хотят иметь что-то такое, что они могут закопать у себя в саду, то пусть это лучше будет наш драгоценный металл, чем какая-то иностранная валюта", — сказал Моисеев, выступая в четверг на форуме, организованном Ассоциацией "Россия".



Он напомнил, что до лета текущего года, и фактически до сих пор, поскольку изменения в ГК еще не вступили в силу, в РФ не было возможности открывать настоящие металлические счета. "То есть, как мы знаем из фильмов, некоторые на личном опыте, что взять кусок золота и положить его именно не в ячейку, а на счет в банке, в подвале на минус 8 этаже, как это можно сделать в швейцарском или любом другом банке в приличной юрисдикции — у нас сейчас до сих пор было нельзя", — пояснил Моисеев.



В РФ существуют обезличенные металлические счета, которые фактически являются деривативными счетами и ничего общего с настоящими металлическими счетами не имеют.



Моисеев признал, что властям предстоит урегулировать ряд вопросов в отношении металлических счетов. "Первое — это вопрос, связанный с тем, что делать в случае банкротства банка, вопрос, связанный с оборотом этого золота или другого драгоценного металла… А также вопрос, связанный со страхованием (вкладов — ред)", — сказал он. "Наша позиция, конечно, что такие счета не должны быть застрахованы, но при этом в рамках ГК требования по таким счетам удовлетворяются в первую очередь", — заявил Моисеев.