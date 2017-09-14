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«Газпром» не смог оспорить украинские штрафы
«Газпром» в очередной раз не смог оспорить на Украине наложенный на него местным антимонопольным ведомством и подтвержденный рядом судов штраф на $6,6 млрд На этот раз принимать заявление компании отказался Верховный суд Украины. Но компания все равно вряд ли будет оплачивать штраф, считают на рынке.
Верховный суд Украины отказался принять в производство заявление «Газпрома» о пересмотре решения Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года. Тогда инстанция подтвердила решения судов нижестоящих инстанций о вынесении компании штрафа в $6,6 млрд (по текущему курсу).
Изначально штраф в начале 2016 года был наложен Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) за злоупотребление «Газпромом» монопольным положением на рынке транзита газа на Украине. Ведомство наложило штраф, который затем оброс пенями за неуплату. В апреле 2017 года АМКУ потребовал от Государственной исполнительной службы открыть исполнительное производство о принудительном взыскании с компании этих денег. «Газпром» несколько раз пытался оспорить решения о штрафе, но суды вставали на сторону антимонопольного украинского ведомства. И сейчас суд отметил, что «поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами».
Пытаясь получить от компании деньги, Киев добился наложения ареста на счета представительства «Газпрома» в Киеве, дивиденды и акции от участия в капитале ЧАО «Газтранзит», а также акций или долей в ПАО «Институт „ЮжНИИГипрогаз“», ООО «Газпром сбыт Украина», ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины». Помимо этого украинский Минюст готовит варианты исполнения решений суда о взыскании штрафа на территории других стран. Но, отмечают источники «Ъ» на рынке, в «Газпроме» не признают решения украинского антимонопольного ведомства и судов и пока компания не собирается оплачивать наложенный на нее штраф.
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