Операторы отчитались о продаже россиянам туров за 100 рублей

Ряд турфирм отчитался в Ростуризме о продаже россиянам туров дешевле 100 рублей. Как отмечает РБК , таким образом турфирмы могут пытаться занизить выплаты в фонд персональной ответственности.

Туроператоры обязаны сообщать Ростуризму информацию об отправленных за границу клиентах и общей цене всех проданных на выездных направлениях туров. Проанализировав данные, журналисты нашли туры по цене от 20 до 600 рублей с человека. Например, хабаровский туроператор «Ника-Тур ДВ» реализовал в прошлом году туры общей стоимостью 741,3 тыс. рублей. Всего организация отправила за границу 7,9 тыс. россиян. В итоге средняя стоимость тура составила 94 рубля с человека.

В Иркутской области был обнаружен туроператор «Бригантина», у которого средняя стоимость тура составила 180 рублей с человека.

С 1 января 2017 года туроператоры в сфере выездного туризма обязаны формировать собственные фонды персональной ответственности перед туристами. Средства этого фонда будут использоваться для выплаты компенсаций туристам, пострадавшим в результате краха туроператора. Размер выплат в фонд персональной ответственности привязан к общей цене проданных туров. Отчитываясь о турах по заниженной цене, туроператоры, возможно, пытаются снизить размер выплат.

В Ростуризме заявили, что сделают запросы в адрес компаний, чьи данные могут оказаться заниженными.