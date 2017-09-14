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Опрос: россияне стали меньше бояться снижения зарплаты
Российские работники стали меньше бояться того, что их зарплата будет снижена. Об этом свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС, пишет газета «Известия».
Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в июне этого года. По его данным, 40,4% россиян боятся снижения зарплаты, тогда как годом ранее этот показатель составлял 49,9%.
В РАНХиГС предположили, что некоторая часть работающего населения страны перестала ощущать себя в зоне риска.
В то же время более трети российских работников боятся потерять свое место. Так, лишиться работы, согласно опросу, опасаются 36,6% респондентов. В июне 2016-го года показатель составлял 38,8%, а в мае 2015-го — 30,3%.
Ранее опрос показал, какие проблемы страны россияне считают наиболее острыми.
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