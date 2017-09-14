Опрос: россияне стали меньше бояться снижения зарплаты

Российские работники стали меньше бояться того, что их зарплата будет снижена. Об этом свидетельствуют результаты исследования РАНХиГС , пишет газета «Известия»

Опрос проводился среди 1,6 тыс. россиян в июне этого года. По его данным, 40,4% россиян боятся снижения зарплаты, тогда как годом ранее этот показатель составлял 49,9%.

В РАНХиГС предположили, что некоторая часть работающего населения страны перестала ощущать себя в зоне риска.

В то же время более трети российских работников боятся потерять свое место. Так, лишиться работы, согласно опросу, опасаются 36,6% респондентов. В июне 2016-го года показатель составлял 38,8%, а в мае 2015-го — 30,3%.

Ранее опрос показал, какие проблемы страны россияне считают наиболее острыми.