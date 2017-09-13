"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения властей США

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила, что все обвинения властей США в адрес российской компании основаны на ложных и некорректных данных: у нее нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское.

"В обвинениях игнорируется тот факт, что «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса и разработки программного обеспечения", — подчеркнул представитель компании.