Главные события у вас в почте
"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения властей США
Фото: www.vesti.ru
Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила, что все обвинения властей США в адрес российской компании основаны на ложных и некорректных данных: у нее нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское.
"В обвинениях игнорируется тот факт, что «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса и разработки программного обеспечения", — подчеркнул представитель компании.
Ранее министерство внутренней безопасности США выпустило предписание о том, что все государственные учреждения страны должны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского», напоминает РИА Новости. В ведомстве считают, что некоторые представители российской компании связаны с российской разведкой.
Оставить комментарий