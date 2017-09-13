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"Лаборатория Касперского" отвергла обвинения властей США

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения США
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Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила, что все обвинения властей США в адрес российской компании основаны на ложных и некорректных данных: у нее нет политических связей или аффилированности с каким-либо правительством, включая российское.
"В обвинениях игнорируется тот факт, что «Лаборатория Касперского» уже 20 лет работает в индустрии информационной безопасности и все это время придерживается самых высоких стандартов ведения бизнеса и разработки программного обеспечения", — подчеркнул представитель компании.
Ранее министерство внутренней безопасности США выпустило предписание о том, что все государственные учреждения страны должны в трехмесячный срок прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского», напоминает РИА Новости. В ведомстве считают, что некоторые представители российской компании связаны с российской разведкой.
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РИА Новости
Лаборатория Касперского
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