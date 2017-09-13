По словам главы OMV Райнера Зеле, участникам «Северный поток-2» придется пересмотреть схему финансирования проекта. При этом пока он уверяет, что от его реализации никто не отказывается.

«Нам нужно будет еще сильнее дать всем понять, что мы этот проект поддерживаем и отказываться от него не собираемся. Конечно, нам, видимо, придется пересматривать ситуацию с финансированием «Северного потока-2», но обязательства по этому проекту, обязательства довести проект до конца, безусловно, сохраняются, и все предприятия, которые это обязательство дали, будут стараться их выполнить»,

На данный момент у компании Nord Stream 2 AG один акционер — российский «Газпром» . В апреле этого года было подписано соглашение о финансировании с ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell , Uniper и Wintershall.

Эти пять компаний должны были «предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро», сообщал «Газпром». Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро.

Позднее, появилась информация, что европейцы и сам «Газпром» выдадут Nord Stream 2 AG займов на 70% стоимости проекта под 6% годовых на срок до конца 2019 года, а затем эти деньги будут замещены проектным финансированием.

«Ту часть финансирования в размере 70% нам, видимо, в таких масштабах выполнить не удастся, но очевидно, что менеджмент проекта сейчас будет искать другие возможности. … Нам нужно будет оценить последствия санкций для этого проекта. Нам придется гораздо сильнее смотреть в сторону азиатских и российских банков и гораздо меньше думать о банках в Европе и Америке», — сказал Зеле.

Он говорит, что не считает неразрешимой проблемой ситуацию с финансированием проекта. Будем искать другие возможности, собственный капитал искать, говорит глава OMV.

«Если будет совсем плохой сценарий, что ни один банк нам ни одного евро не даст, значит нам придется на 100% собственными средствами финансировать весь проект», — резюмировал он.

В начале сентября о возможности изменения схемы финансирования «Северного потока-2» из-за американских санкций говорил вице-премьер Аркадий Дворкович

«Если будет жесткий санкционный запрет — будем смотреть, как изменить структуру финансирования, но, повторяю, это не самый большой вопрос. Мы надеемся, что все-таки экономические соображения будут превалировать над политическими», — сказал заместитель председателя правительства.

Аналитики полагают, что в итоге могут сдвинуться сроки реализации проекта, а основная финансовая нагрузка ляжет на российскую сторону.

Если будут введены конкретные санкции в отношении «северного потока-2», то «повысится стоимость входного билета, просто больше средств уйдет на финансирование проекта», полагает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин

«В крайнем случае, можно найти другие инструменты привлечения финансирования. Например, «Газпром» может выпустить какие-то корпоративные бумаги. Там же не будет написано, что средства будут потрачены на финансирование Северного потока-2», — считает он.

«Часть средств может быть выделена оттуда. Он как раз и создавался для финансирования экономически эффективных проектов», — рассуждает Гривач.

По состоянию на 1 сентября 2017 года, по данным Министерства финансов, объем ФНБ составил 4 425,68 млрд рублей, что эквивалентно $75,36 млрд Из них живых денег, которые лежали на счете в ЦБ , было около $48,7 млрд Так что теоретически средства на «Северный поток-2» у государства есть.