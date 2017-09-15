В посылки подкладывают НДС



Как стало известно «Ъ» , в правительстве обсуждают предложение российских онлайн-ритейлеров ввести налог для их иностранных конкурентов, включая AliExpress, Amazon eBay , по принципу «налога на Google ». Сайты компаний, которые откажутся его платить, могут быть заблокированы через Роскомнадзор , следует из поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», разработанных Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ). Такие меры могут заставить иностранные торговые площадки и их продавцов покинуть российский рынок, говорят их представители.

АКИТ (объединяет 37 российских ритейлеров, включая «Детский мир», «Юлмарт», Ozon.ru, re:Store, KupiVIP, Lamoda, « М. Видео », «Эльдорадо» и др.) разработала пакет поправок в Налоговый кодекс и закон «Об информации», рассказал источник «Ъ», знакомый с его подготовкой. В АКИТ считают, что компании вроде AliExpress, Amazon и eBay сейчас имеют конкурентное преимущество перед национальными поставщиками в виде освобождения от НДС и ввозных таможенных платежей при реализации товаров стоимостью до €1 тыс. и весом до 31 кг, говорит собеседник «Ъ». Поправки предлагают ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с так называемым налогом на Google, вступившим в силу 1 января 2017 года. В его рамках иностранные компании, продающие электронный контент или софт через интернет в России, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18% наравне с российскими компаниями.

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Для интернет-магазинов, предлагающих трансграничную доставку товаров, налог предлагается исчислять упрощенным методом, он составит 15,25% от конечной цены товара, уточняет собеседник «Ъ». При этом Федеральная налоговая служба получит право направлять электронной торговой площадке требование о блокировке страницы продавца, не исполняющего обязанности по уплате НДС. Если оно не возымеет действие, налоговая обратится в суд и Роскомнадзор, который после получения судебного решения об ограничении доступа к страницам-неплательщикам направит операторам связи требование об их блокировке. Проект также предусматривает механизм разблокировки продавца в течение трех дней после уплаты им НДС, уточняет источник «Ъ».







Исполнительный директор АКИТ Артем Соколов подтвердил «Ъ», что такие документы разработаны ассоциацией. По его словам, сейчас они обсуждаются в правительстве, где идет процесс подготовки заключения. Он ссылается на указ президента РФ №203 от 9 мая 2017 года, утвердивший стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. В ней среди прочего прописано, что иностранные участники рынка наравне с российскими должны выполнять требования законодательства РФ, объясняет он. При этом один из пунктов указывает на необходимость принятия мер по ограничению доступа к ПО, товарам и услугам, предоставляемым онлайн на территории России иностранными организациями, допустившими нарушение закона.



Минэкономики вчера сообщили «Ъ», что получили документы с предложениями и прорабатывают свою позицию. В Минфине «слышали о таких предложениях» и также анализируют их. В Минкомсвязи не смогли оперативно ответить на запрос «Ъ». В AliExpress отказались от комментариев.



Усложнение процедуры продажи скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в Россию, полагает гендиректор eBay в России и на развивающихся рынках Европы Илья Кретов . «Это существенно сократит ассортимент товаров, поставляемых в нашу страну. Если говорить о eBay, иностранный продавец просто поставит галочку о том, что не доставляет товары в Россию», — говорит он. В стоимость товаров зарубежных продавцов уже включены операционные издержки магазина, национальные налоги и сборы, более того, комиссия за использование интернет-площадки и платежной системы, продолжает господин Кретов. «На выбор покупки из-за рубежа влияет стоимость доставки и период ее ожидания: отсутствие этих факторов у российских магазинов — их конкурентное преимущество, о чем постоянно умалчивается. Кроме того, розничный импорт уже регулируется таможенными пошлинами», — резюмирует он.



Предложения АКИТ носят запретительный характер, констатирует президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (включает Pony Express , La Redoute, PickPoint, eBay, Studio Moderna, arvato и др.) Александр Иванов . По его мнению, регистрация плательщиков в ФНС будет де-факто невозможна. «Например, на Alibaba — 3,6 млн продавцов, на eBay — более 1,5 млн, это только два крупнейших маркетплейса, есть и другие. ФНС физически не сможет обеспечить такую регистрацию», — убежден он. При этом российский e-commerce занимает долю примерно в 0,7% от мирового, напоминает господин Иванов. «Ломать систему ради 0,7% смогут только компании, для которых Россия является определяющим рынком. Но в мире ничего не известно о хотя бы одной такой компании», — категоричен он. Кроме того, попытки взимания НДС с зарубежных посылок во всех без исключения странах мира убыточны, так как операционные и административные расходы на это значительно превышают собранные суммы, утверждает господин Иванов.

Рынок, который предлагает отрегулировать АКИТ, продолжает резко расти: по оценке самой ассоциации, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 178 млрд руб. АКИТ прогнозирует, что по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, а ее объем — 420 млрд руб.