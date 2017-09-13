Опрос: россияне рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Исследовательский центр Superjob изучил мнение 2500 представителей экономически активного населения России о богатстве и бедности и выяснил, какая сумма денег нужна россиянину для счастья.



По мнению большинства россиян, в 2017 году для счастья необходимо 184 тыс. рублей в месяц. Для сравнения в в 2015 году эта сумма составляла 175 тыс. рублей, в 2014 — 173 тыс. рублей, а в 2010 году для счастья россиянам нужно было 188 тыс. рублей.



«Представления россиян о пороговых значениях для определения богатства, бедности и денежного эквивалента счастья зависят от экономической ситуации в стране: в непростые времена мы согласны на меньшее, но как только жизнь налаживается, ожидания начинают ползти вверх», — объясняют в пресс-службе Superjob.



Также россияне в 2017 году отмечают, что бедным можно считать того, кто зарабатывает менее 17 тыс. рублей. Богатый — это человек с доходом выше 463 тыс. рублей.





В Москве порог бедности опрошенные определили в 20 тыс. рублей, богатства — 563 тыс. рублей, счастья — 202 тыс. рублей.



Для респондентов из Санкт-Петербурга бедность — это доход ниже 18 тыс. рублей, богатство начинается с 417 тыс. рублей. Для счастья в Северной столице нужно больше денег, чем в Москве — 213 тыс. рублей.



В регионах черта бедности — 16 тыс.рублей, но чтобы считаться богатым денег нужно больше, чем в Петербурге — 450 тыс. рублей. Для счастья хватит 180 тыс. рублей



Прожиточный минимум в России на 2017 год составляет 10 701 рублей.