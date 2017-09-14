Нефть не вытащила рубль

Инвесторы осторожничают накануне заседания ЦБ





Вчера цены североморской нефти Brent остановились на максимальной отметке с июля 2015 года. На сырьевой рынок положительно повлияли отчеты ОПЕК МЭА о снижении объемов добычи картелем. Впрочем, российская валюта слабо отреагировала на положительную ситуацию на рынке нефти из-за снижения аппетита у инвесторов к риску и укрепления американской валюты в мире.

По данным агентства Reuters, в среду стоимость нефти Brent на спот-рынке на закрытии торгов остановилась на отметке $56,55 за баррель — максимального значения закрытия с 16 июля 2015 года. Стоимость российской нефти Urals закрепилась возле отметки $54,4 за баррель, остановившись вблизи двухлетнего максимума. Нефтяные котировки уверенно растут вторую неделю подряд, и за это время они повысились на 7–7,5%.





Возвращению к многомесячным максимумам способствовали отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Согласно отчету картеля, опубликованному во вторник, его совокупная добыча, включая страны, которые освобождены от соблюдения договоренностей о сокращении, в августе уменьшилась на 0,08 млн баррелей в сутки — до 32,75 млн баррелей в сутки. Спад был связан с перебоями поставок из Ливии, однако их с лихвой компенсировал рост добычи в Нигерии (почти на 0,14 млн баррелей в сутки). «Более высокая производственная дисциплина со стороны стран, которые обязаны соблюдать условия соглашения ОПЕК (Габон, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), спасла ситуацию: их совокупная ежедневная добыча в августе оказалась равной 30 млн баррелей, что на 0,1 млн баррелей меньше, чем в июле», — отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research:Михаил Шейбе.

В среду МЭА представило доклад, в котором подтвердило оценки ОПЕК о снижении добычи нефти. Правда, по оценке агентства, картель более значительно сократил добычу — на 0,21 млн баррелей, до 32,67 млн баррелей в сутки. Одновременно МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 100 тыс. баррелей, до 97,7 млн баррелей в сутки. «Данные по запасам нефти и высокий спрос являются подтверждением того, что рынок нефти медленно освобождается от избыточного предложения, что поддерживает ожидания инвесторов по движению в сторону „рынка продавца“», — отмечает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер.



Впрочем, текущий рост цен на нефть нельзя назвать устойчивым, отмечают участники рынка. По словам господина Рюкера, цены на нефть Brent находятся на верхней границе фундаментально обоснованного диапазона и высока вероятность, что часть выигранных позиций будет потеряна. «Свежий отчет МЭА подпитывает и без того „бычьи“ настроения на рынке, но не дает фундаментальной поддержки. Рынок нефти вступил в фазу сезонного спада в связи с окончанием автомобильного сезона в США, что означает возможное появление сдерживающих факторов в ближайшее время», — подчеркивает господин Рюкер.





В таких условиях подъем цены на нефть оказывает слабое влияние на российский валютный рынок. По итогам торгов четверга курс доллара на Московской бирже вырос на 20 коп., до отметки 57,86 руб. /$. Курс евро закрылся на отметке 68,84 руб. /€, что на 22 коп. ниже закрытия вторника. По словам главного аналитика Нордеа-банка Дениса Давыдова, общий настрой в отношении рисковых активов и укрепление американской валюты на глобальном рынке перевесили влияние нефтяного рынка. «Дополнительным аргументом, играющим против национальной валюты, сейчас может выступать закрытие части длинных позиций по рублевым активам в преддверии заседания Банка России, на котором ожидается снижение ставки на 50 базисных пунктов», — отмечает господин Давыдов. По его оценке, до конца недели курс доллара будет находиться в диапазоне 57,5–58,5 руб. /$.

Виталий Гайдаев