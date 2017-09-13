Посетителей McDonald’s визуально обманывают с объемом картошки фри - Reddit



Бывшие сотрудники McDonald’s признались, что старались визуально увеличить объем картошки фри для своих клиентов. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на социальный новостной сайт Reddit.

Участники форума поинтересовались у экс-работников быстрого питания, приходилось ли им обманывать своих клиентов.



Один из них рассказал, что когда ему приходилось работать в этом ресторане, его научили правильно сжимать упаковку при наполнении картошкой. У клиента складывается визуальное впечатление, что продукта ему положили больше, однако это совсем не так.



С его рассказом согласились и другие пользователи сайта. Официальные представители McDonald’s категорически опровергают существование таких «секретных трюков».



В конце августа сообщалось, что рецепт соуса, который предположительно используется в бургере «Биг Мак», опубликовали на платформе Pinetrest. Состав соуса оказался очень сложным и включает в себя 33 ингредиента. Среди них: соевое масло, релиш (соус из соленых огурцов), винный уксус, яичный порошок, зерна горчицы и луковый порошок. Известно, что McDonald`s держит рецепты своих соусов в строгом секрете.