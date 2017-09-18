"Тинькофф-банк" уличили в нарушении прав клиентов

Роструде.

В августе на YouTube вышел ролик дуэта блогеров «Немагия», «разоблачающий» Олега Тинькова и его банк. Алексей Псковитин и Михаил Печерский обвинили банкира в нарушении прав своих сотрудников и клиентов. Портал Life проверил обвинения блогеров в адрес "Тинькофф-банка", обратившись к источникам в судах, Роспотребнадзоре

Журналисты выяснили, что к банку действительно есть претензии в связи с ущемлением прав клиентов и сотрудников. При этом, как отмечает Life, попытки привлечь руководство банка к ответственности наталкиваются на его сопротивление.



В Роспотребнадзор поступают обращения клиентов "Тинькофф-банка" с жалобами на незаконные условия обслуживания или операции. Так, челябинское и омское отделения Роспотребнадзора потребовали у банка не брать комиссию за снятие наличных с кредитных карт. По словам сотрудников ведомства, условия, которые позволяют брать 2,9% плюс 290 рублей за каждое снятие денег, незаконны.



В 2016 году Роспотребнадзор выяснил, что банк незаконно поднял своему клиенту в Челябинске проценты по кредиту: мужчина перевел свой кредит из другой организации, и ставка очень быстро поднялась с 33% до 45%.

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Ранее суды не раз устанавливали, что банк включает в договоры незаконные положения. Например, «Тинькофф» ежегодно увеличивал жительнице Омска лимит по кредитной карте без ее разрешения. Девушка подала в суд и потребовала запретить без ведома клиента менять условия договора. В 2016 году суд принял ее сторону.



Также издание рассказывает, что весной 2017 года Хорошевская прокуратура Москвы выяснила, что разработанное «Тинькофф банком» приложение «Штрафы ГИБДД», открывает доступ к персональным данным пользователей. Наказан за это банк не был.



Обвинения блогеров в плохом отношении владельца банка Олега Тинькова к сотрудникам издание подтверждает отчетами трудовой инспекции по Москве. По информации портала, с некоторыми работниками заключали не трудовые, а гражданско-правовые договоры. Трудовой кодекс запрещает это, если работа постоянная.



Как рассказала изданию член Палаты налоговых консультантов Валентина Яковлева, «обычно это делается для того, чтобы не предоставлять дополнительные компенсации». А в 2017 году банк оштрафовали за то, что его сотрудники препятствовали работе инспектора Роструда.

