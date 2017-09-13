Росстат: стоимость минимального набора продуктов падает второй месяц подряд

Представители Росстата заявили, что в августе продолжил дешеветь минимальный набор продуктов. Как сообщают «Известия», за минувший месяц стоимость снизилась на 5,6%.

На данный момент россиянам необходимо отдать 3839,9 рубля, чтобы получить корзину с 33 наименованиями продуктов, включая мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль.

Минэкономразвития отметили, что на двухмесячное падение стоимости повлиял не только обильный урожай, но и насыщенность рынка. Отмечается, что стоимость продуктового набора коррелирует с ценами на продовольственные товары в целом.

"Основной вклад в снижение стоимости условного набора продуктов питания в последние месяцы вносит падение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, входящие в перечень товаров для расчета минимального набора продуктов, вследствие поступления на рынок продукции нового урожая", — рассказали представители ведомства.