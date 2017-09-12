Google сообщила о проблемах с рядом своих сервисов



Компания Google сообщила во вторник о проблемах с доступностью ряда сервисов, включая электронную почту Gmail.



"Мы расследуем сообщения о проблемах", — говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РИА Новости

"Пользователи сообщают о медленной загрузке и ошибках связи", — уточнили в Google, пообещав предоставить позже дополнительную информацию.



Помимо Gmail, частичные нарушения работы отмечены в сервисах Google Диск, Google Календарь, Google Документы и Google Таблицы, которые работают на базе аккаунта Gmail.