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На Украине высказались по поводу "обходной" железной дороги РФ
Новый российский железнодорожный путь в обход Украины не повлияет на украинскую экономику. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности руководителя «Укрзализныци» Евгений Кравцов. Его слова передаёт РИА Новости.
«Это один переход. Пусть себе действует, это не так серьёзно для нас. Это не какой-то альтернативной поток. Есть небольшой участок железной дороги, который проходит по северо-восточной территории Украины, который соединяет внутренние перевозки для РФ. На наши перевозки это никак не повлияет», — заявил Кравцов.
Согласно планам РЖД, железная дорога в обход Украины будет запущена в октябре 2017 года. Первое время по ней будут ездить только грузовые поезда, затем будут запущены и пассажирские поезда. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы на двухпутной электрофицированной железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово. Строительство велось три года. Протяжённость железной дороги — 137 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 56 миллиардов рублей.
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