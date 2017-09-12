«Это один переход. Пусть себе действует, это не так серьёзно для нас. Это не какой-то альтернативной поток. Есть небольшой участок железной дороги, который проходит по северо-восточной территории Украины, который соединяет внутренние перевозки для РФ. На наши перевозки это никак не повлияет», — заявил Кравцов.



Согласно планам РЖД , железная дорога в обход Украины будет запущена в октябре 2017 года. Первое время по ней будут ездить только грузовые поезда, затем будут запущены и пассажирские поезда. В августе 2017 года были завершены строительно-монтажные работы на двухпутной электрофицированной железнодорожной линии на участке Журавка-Миллерово. Строительство велось три года. Протяжённость железной дороги — 137 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 56 миллиардов рублей.