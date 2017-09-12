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Рюкзак и лекарства можно будет бесплатно брать с собой в самолет
Минтранс РФ включил рюкзаки и лекарства в перечень вещей, которые пассажир может бесплатно взять с собой на борт самолета, помимо ручной клади, следует из проекта изменений в Федеральные авиационные правила (ФАП).
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа, если пассажиру продан невозвратный билет. При этом возвратный билет должен будет в обязательном порядке содержать норму бесплатного багажа. В связи с этим законом Минтранс предложил оптимизировать набор ручной клади на борту и разработал соответствующий проект изменений в ФАП.
В новую версию поправок внесены рюкзак, "вес и габариты которого установлены правилами перевозчика" и лекарственные препараты, "специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета".
Кроме того, в предыдущей версии нового перечня остались дамская сумка или портфель с вложенными в них вещами, верхняя одежда, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детская люлька или детская коляска при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складная кресло-коляска.
Ространснадзор ранее выдал предписание низкобюджетной авиакомпании "Победа" исключить из своих правил перевозки примерные описания портфеля и дамской сумочки, которые пассажир имеет право провозить при себе сверх нормы бесплатного провоза багажа. Однако, как заявлял перевозчик, рюкзаки и пакеты любых разновидностей не входят в перечень предметов, бесплатно провозимых в салоне самолета.
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