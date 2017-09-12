Греф назвал фейком данные о превращении дебетовых карт Сбербанка в овердрафтные

«Это фейк от начала до конца. Первое — никто ничего не менял ни в наших электронных каналах, ни по сути. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый», — приводит агентство его слова.



Ранее, 11 сентября, в соцсетях распространиалсь информация о том, что у клиентов в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в графе «тип карты» значение «дебетовая» изменилось на «овердрафтная». В тот же день банк опроверг эту информацию.



«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ ("Сбербанк Онлайн", — прим. "Ленты.ру") как "овердрафтная". В мобильном приложении СБОЛ карты отображаются как овердрафтные, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами. Информация, распространяемая в интернете, не соответствует действительности», — отметили в Сбербанке. Ожидается, что до конца 2017 года будет восстановлено корректное отображение типа карт в «Сбербанк Онлайн».



Овердрафт — форма кредитования. Она предполагает автоматическую выдачу займа клиенту при недостатке средств на счете.