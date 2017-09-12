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Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков
Крупнейшие банки России выходят из Ассоциации российских банков (АРБ).
Как говорится в пресс-релизе Ассоциации, ее покидают Сбербанк, ВТБ, ВТБ24, «Газпромбанк, «Россельхозбанк», «Открытие», «Альфа-банк», «Бинбанк» и «БМ-банк».
Представители банков, покинувших АРБ, отстранены от заседаний совета. Еще 17 июля банки, которые выходят теперь из Ассоциации, заявили о намерении покинуть структуру.
Представители кредитных организаций объяснили это тем, что решения «зачастую принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер».
«Отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорилось тогда в опубликованном сообщении.
Теперь банки, вышедшие из АРБ, могут рассматривать вариант взаимодействия с участниками рынка и регулятором через Ассоциацию «Россия».
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