Крупнейшие банки покинули Ассоциацию российских банков

Крупнейшие банки России выходят из Ассоциации российских банков (АРБ).

Представители банков, покинувших АРБ, отстранены от заседаний совета. Еще 17 июля банки, которые выходят теперь из Ассоциации, заявили о намерении покинуть структуру.

Представители кредитных организаций объяснили это тем, что решения «зачастую принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер».

«Отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации», — говорилось тогда в опубликованном сообщении.

Теперь банки, вышедшие из АРБ, могут рассматривать вариант взаимодействия с участниками рынка и регулятором через Ассоциацию «Россия».