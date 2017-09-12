Названы самые высокие зарплаты в России



Федеральная служба государственной статистики (Росстат) озвучила среднюю зарплату россиян. В июле 2017 года она составила 39 355 рублей приводит данные службы издание «Вести Экономика».

Это значит, что за год она выросла в номинальном выражении на 8,6%. В то время как реальная зарплата за тот же период увеличилась на 4,6%, а реальные доходы при этом упали на 0,9%.



Также издание назвало десятку отраслей, приносящих максимальный доход занятым в них сотрудникам.



1. На первом месте расположилось производство кокса и нефтепродуктов со средней зарплатой 156 683 рубля.



2. Добыча нефти и газа — 110 347 рублей.



3. Производство табачных изделий — 110 200 рублей.



4. Страховая и финансовая сферы — 78 191 рубль.



5. Добыча полезных ископаемых — 74 940 рублей.



6. Рыболовство и рыбоводство — 70 840 рублей.



7. Научные исследования и разработки — 70 432 рубля.



8. Профессиональная, научная и техническая деятельность — 61 457 рублей.



9. Производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях — 61 151 рубль.



10. Деятельность в области информации и связи — 58 336 рублей.