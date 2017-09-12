Эксперт рассказал, как Сбербанк наживается на россиянах

Пользователи банковских карт обсуждают в социальных сетях "превращение" дебетовых карт "Сбербанка" в овердрафтные — то есть, по сути, кредитные. Основатель финтехстартапа Revolut Николай Сторонский объяснил сайту Roem.ru, что российские банки уже давно научились зарабатывать на дебетовых картах.

В самом "Сбербанке" так прокомментировали ситуацию : "Это неправда". Организация уточнила, что нельзя потратить больше денег, чем у вас есть на дебетовой карте: "Исключение составляет техническая задолженность, по которой "Сбербанк" не начисляет проценты".

Оведрафт по карте, как объяснил банк на своей официальной странице в социальной сети "Фейсбук", могут разрешить только сами пользователи карт.

Часть дебетовых карт всегда отображалась как овердрафтные в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн", а проблему банк связал с тем, что "некоторые пользователи только сейчас обратили на это внимание. "

Впрочем, еще в 2015 году Николай Сторонский объяснил сайту Roem.ru проблемы в работе с российскими банками своей компании Revolut, помогающей путешественникам конвертировать валюту по выгодным курсам: "Банки научились хитро зарабатывать с дебетовых карт, устанавливая их на кредитных БИНах (бизнес-идентификационный номер — прим. ред). Интерчейндж на кредитных БИНах на порядок выше, чем на дебетовых картах. В результате, мерчанты платят на порядок выше, принимая платежи с данных карт — это идет банкам. В этой схеме все проигрывают (включая обычных потребителей), банки зарабатывают".

Иными словами, по статистике Revolut, российские карты в массе — «кредитные» с точки зрения платежных систем, а клиентам продаются как дебетовые.

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