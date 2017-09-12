Депутаты шокируют ипотечных заемщиков

Осеннюю сессию Госдумы начнут с законов по потребительскому кредитованию.

Осеннюю сессию депутаты Госдумы начнут с принятия законопроектов, направленных на защиту прав заемщиков. В частности, они ограничат предельный размер долга по займам в микрофинансовых организациях полуторократным размером, а также обяжут банки прописывать полную стоимость кредита большими буквами на первой странице договора. Эксперты считают, что законодательные новеллы, могут привести к прямо обратному эффекту: МФО и банки придумают новые способы «накрутки» процентов.



Как заявил председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , осеннюю сессию депутаты начнут с обсуждения и принятия поправок к закону «О потребительском кредите» и регулирования займов до зарплаты. Именно эти инициативы депутаты считают наиболее важными для россиян. Как отметил Аксаков, первое заседание финансового комитета Госдумы после летних каникул, посвященное этому вопросу, состоится в двадцатых числах сентября.

При этом в первую очередь парламентарии готовятся принять поправки, касающиеся новой формулы потребительского кредита. В документе будет прописано, что предельная сумма кредита (ПСК) может быть выражена в трех составляющих: прописана в процентах, абсолютном выражении, а также в ежемесячных платежах. По словам Аксакова, сейчас она пишется в процентах и не всегда дает гражданам возможность понять, сколько нужно платить по кредиту. «Сумма в процентах ничего не дает неискушенным россиянам», — считает он.



Сумма займа в абсолютных цифрах будет прописана на первой странице, чтобы граждане видели, сколько им нужно будет отдавать по кредиту, отметил депутат. По словам Аксакова, это позволит россиянам сравнивать свои ежемесячные доходы с выплатами по кредитам.



Как считает Аксаков, сильнее всего эта инициатива ударит по ипотеке.



«Цифры, которые нужно будет выплачивать по кредиту на жилье, будут смотреться угрожающе», — заявил он журналистам. До ноября депутаты также рассчитывают принять по плану так называемый закон о займах до зарплаты.





Сейчас предельная величина, на которую может увеличиться долг гражданина по сравнению с суммой основного долга, составляет 300%, а депутаты хотят ограничить ее полуторакратными размером. То есть если вы заняли 1 000 рублей, то набежавший долг вместе с пеней и штрафами не может превысить 1 500 рублей.



«Это ограничит аппетиты заинтересованных сторон», — рассчитывает Аксаков.



Законопроект, устанавливающий административную и уголовную ответственность за нарушение норм «по накрутке» на основную сумму займа, поступил еще в июле в Госдуму. В нем прописаны штрафы за незаконное кредитование для юридических лиц — они составят до 500 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 2 млн рублей. Исходя из документа,



в УК может появиться новый состав преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».



Обеспокоенность парламентариев за кредитное здоровье россиян вполне объяснима. По данным ОКБ, объем выданных в первом полугодии 2017 года кредитов вырос в России на 24% до 1,85 триллиона рублей. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка микрофинансирования достиг 215 млрд рублей, говорится в исследовании компании «Домашние деньги». Рынок непосредственно МФО увеличился на 27%.



При этом, по данным ОКБ, около 8 млн россиян являются потенциальными банкротами.





Больше всего потенциальных банкротов среди клиентов МФО и тех, кто взял потребительские кредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, самая большая доля просрочки зафиксирована в сегменте кредитных карт (25%) и потребительском кредитовании (более 20%). Среди клиентов МФО испорченную кредитную историю имеют 40%, а 8% — просроченную задолженность до 30 дней, рассказывали «Газете.Ru» в компании «Домашние деньги».



Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», считают, что если будет прописана полная стоимость кредита, то эта мера едва ли охладит пыл ипотечным заемщикам. «Те, кто берут ипотеку, все же представляют себе о выплате каких сумм идет речь, это самые ответственные заемщики», — комментирует управляющий директор НРА Павел Самиев



При этом как заявил «Газете.Ru» финансовый омбудсмен Павел Медведев , защита заемщиков, к которой якобы стремятся депутаты, может привести прямо к противоположенному результату. Сначала нужно проанализировать, к чему привели уже принятые инициативы, а потом уже принимать новые, говорит он, приводя конкретные примеры результатов уже принятых документов.

«Ко мне недавно обратился заемщик одного крупного банка, и я не поленился посчитать, что при ставке по кредиту 17,1%, прописанной в правом верхнем углу, реальная ставка составляла 39,9%», — поделился он. По его словам, кредитные учреждения давно научились мастерски «обходить» все ужесточения.



В частности, банки делают это, навязывая страховки. Хотя теперь у клиентов есть возможность в соответствии с законом отказаться от страховки во время так называемого «периода охлаждения» в течение 5 дней, но по факту это ничего не меняет, говорит он. В таких случаях часто оказывается, что автоматически клиент подключается к договору страхования — оказывается, что страхователь в этом случае банк, и от его имени заключается договор страхования.



Или, например, законом теперь предусмотрено, что максимальный размер пеней и штрафов по договорам потребительского кредитования может составлять 20%, однако следующей строкой в договоре прописывается, что в первый раз за извещение о поздней оплате по договору банк возьмет с заемщика 500 рублей, а во второй и третий раз уже 2 500 рублей, отмечает Медведев.



Навязывают банки в добровольно-принудительном порядке также услуги доктора или юриста.



Естественно, за дополнительную плату. Так банки предлагают вызвать «скорую помощь», как будто бы вы и так не можете это сделать, или предлагают услуги юриста, возмущается Медведев. Одно из частых ограничений при заключении договора на юридические услуги — то, что нельзя спрашивать юриста по поводу взятого в банке кредита. «Зачем тогда нужен такой юрист, вообще непонятно», — добавляет он.



По словам генерального директора МФК «Мани Фанни» Александра Шустова, кредитные организации и сейчас обязаны доводить до сведения заемщика информацию о ПСК еще до момента подписания кредитного договора, и устранение некоторых неточностей ничего не изменит.



«Куда более существенным и тревожным выглядит вопрос об установлении предельного размера долга. Если данная инициатива будет принята, то это приведет только к росту количества просроченных займов, снижению кредитной дисциплины и в конечном итоге к ужесточению требований кредиторов к заемщикам», — отмечает он. Чем выше требования легальных кредитных организаций, тем больше будет шанс обращения заемщика к черным кредиторам, заключает он.