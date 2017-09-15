В России могут в 10 раз увеличить штраф за нарушение правил фотосъёмки в самолёте



Министерство юстиции России предлагает в 10 раз увеличить штраф за нарушение правил фото— и видеосъёмки в самолёте.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Отмечается, что соответствующая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (в части усиления административной ответственности за совершение противоправных деяний на воздушном транспорте)».



В случае утверждения законопроекта штраф за правонарушение составит 1 тыс. рублей. При этом у нарушителя также будут конфисковывать «материальный носитель, содержащий фото и видеоматериалы».



Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Министерстве юстиции России разработали законопроект, который позволит инспекторам ГИБДД конфисковывать автомобили пьяных водителей до внесения ими денежного залога в размере максимальной суммы штрафа за вождение в нетрезвом виде — 30 тыс. рублей.

Расскажите друзьям — нажмите на кнопки соцсетей ниже: