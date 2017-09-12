Goldman Sachs инвестирует в «закон Яровой»

Goldman Sachs предоставил конвертируемый заем на $15 млн оператору центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate, в результате чего получит 25% акций компании. Деньги будут направлены на расширение ее дата-центра на севере Москвы. В 2016 году объем рынка коммерческих дата-центров достиг почти 17 млрд руб., уже несколько лет отрасль растет на 20% в год, в том числе готовясь к исполнению «закона Яровой» о хранении данных.





IXcellerate заключила с Goldman Sachs договор о конвертируемом займе на $15 млн, и банк получит около 25% акций компании в результате конвертации, сообщили «Ъ» в операторе ЦОД. В Goldman Sachs отказались от комментариев, но источник, знакомый с условиями сделки, подтвердил «Ъ» эту информацию. Goldman Sachs стал третьим ключевым инвестором IXcellerate вместе с IFC и Sumitomo Corporation (их доли не раскрываются). «Мы очень позитивно относимся к приходу нового инвестора и рассчитываем, что IXcellerate будет расти», — отметил директор департамента бизнеса в ИКТ ООО «Сумитомо Корпорэйшн Центральная Евразия» Александр Левченко

IXcellerate основали соучредитель и экс-гендиректор IXEurope, экс-президент европейского подразделения Equinix Inc. Гай Вилнер и бывший вице-президент Golden Telecom в России Клифф Гаунтлетт. Общий объем международных инвестиций, привлеченных в российский бизнес IXcellerate, оценивается в $35 млн Дата-центр IXcellerate Moscow One был открыт в 2012 году. Средства Goldman Sachs пойдут в том числе на его расширение до 2185 стойко-мест. Для этого в ближайшие месяцы компания планирует построить новые машинные залы на 1,1 тыс. и 350 стойко-мест, мощности которых уже на 20% зарезервированы. Их ввод позволит IXcellerate войти в тройку крупнейших компаний на рынке коммерческих дата-центров в России по количеству стойко-мест, рассчитывают в компании.



По оценкам iKS-Cosulting, коммерческий сегмент рынка ЦОД в 2016 году достиг объема в 16,8 млрд руб., что в валютном выражении эквивалентно $250 млн, — это на 21% в рублях и на 11% в валюте больше, чем годом ранее. «В рублевом эквиваленте отрасль стабильно растет на 15–20% все последние годы, включая кризисы 2008 и 2014 годов. Не вижу причин, чтобы рынок перестал расти теми же темпами в ближайшее время», — сообщил «Ъ» совладелец DataPro Евгений Богданчиков. Исполнительный директор Stack Group Евгений Горохов считает, что сейчас предложение рынка colocation (размещение оборудования) превышает спрос. По его словам, даже с учетом интенсивного роста объемов информации свободных мощностей много, поскольку за последние два года введены в эксплуатацию несколько тысяч стоек. «Спросу, особенно в части облачного хранения, способствуют как кризисные явления в экономике прошедших двух-трех лет, так и законодательные инициативы», — говорит он.



С 1 сентября 2015 года законодательство предписывает обязательное размещение серверов, где хранятся персональные данные граждан России, исключительно в пределах страны. Кроме того, хранение еще большего количества данных на территории России подразумевает антитеррористический «пакет Яровой». Он обязывает интернет-компании с 1 июля 2018 года хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, компании должны будут хранить до шести месяцев. Это также должно сыграть на руку росту рынка дата-центров. «Для геометрически возрастающего объема информации бизнесу необходимы масштабируемые IT-ресурсы, но по приемлемой стоимости — именно более низкая стоимость ресурсов подтолкнула многие компании перейти на облачную модель хранения информации», — резюмирует господин Горохов.

