Стала известна стоимость путевки, которую Путин подарил жительнице Ижевска



Путевка в Сочи для жительницы Ижевска и ее семьи, которую ей лично вручил президент РФ Владимир Путин , обошлась в 1,37 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

В ходе "прямой линии" в июне Анастасия Вотинцева пожаловалась президенту, что ее дом в Ижевске признали аварийным, но расселение назначили только на 2029 год. Путин вскоре приехал к женщине, поздравил ее с днем рождения и вручил путевку в Сочи на всю семью. Он также поручил властям Удмуртии до конца года переселить 11 семей, в том числе семью Анастасии.



В понедельник Управделами президента РФ разместило информацию о закупке у единственного поставщика (в документах не раскрывается) "услуг по санаторно-курортному лечению, организации транспортного обеспечения и осуществление культурной программы Вотинцевой А. Ю. и ее родственников (до четырех человек)".



Согласно материалам, на внутригородские и пригородные пассажирские перевозки сухопутным транспортом было потрачено 3,6 тысячи рублей, услуги санаторно-курортных организаций стоили 1,3 миллиона рублей, прочие услуги в области развлечений и отдыха обошлись в 63,4 тысячи рублей.



Указывается, что источник финансирования — федеральный бюджет.