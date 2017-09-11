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Пьяным пилотам придумали новое наказание
Министерство юстиции готовит поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающих наказание за управление самолётом в состоянии алкогольного опьянения и за хулиганское поведение на борту лайнеров. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заслуженного лётчика испытателя Виктора Заболотского.
«Если речь идёт о большой авиации, то ужесточение уместно вплоть до уголовной ответственности. Такие прецеденты были — и когда пилоты пьяными садились за штурвал, и когда управление передавали собственным несовершеннолетним детям. За дебош на борту для пассажиров также нужна серьёзная ответственность. Но для малой авиации в этом нет никакого смысла. Ребята, которые хотят летать, и так уже вынуждены делать это за границей. У нас слишком дорого», — заявил Заболотский.
На сегодняшний день штрафы за управление самолётом или вертолётом без прав и в состоянии алкогольного опьянения составляют 2000-2500 рублей. Конкретные цифры, предусмотренные поправками, пока не сообщаются, однако уже сейчас известно, что речь идёт об удвоении штрафа.
Помимо этого, поправки ужесточат наказание за нарушения на железнодорожном транспорте.
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