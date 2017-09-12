Норвежский пенсионный фонд готов обрушить рубль



Сколь бы стабильным не оставалось на протяжении последнего года положение российского рубля, все больше факторов складывается в пользу его скорого ослабления. Ранее мы уже говорили о том, что одним из главных рисков для российской валюты может стать предстоящее изъятие с рынка долларовой ликвидности американскими финансовыми властями. Увеличение объема заимствований американским Минфином повсеместно приведет к резкому сокращению долларовой массы в обороте и росту курса американской валюты. В том числе и к рублю.

Норвежские пенсионеры перестанут зарабатывать на России



Впрочем, как выясняется, это не единственный видимый риск, нависший над российским рублем. В настоящий момент стало окончательно ясно, что крупнейший держатель российского госдолга и инвестор в рублевые активы — Пенсионный фонд Норвегии все-таки решился полностью ликвидировать свои вложения в РФ оставив себе лишь бумаги, номинированные в долларах, евро и британских фунтах.



Пенсионный фонд Норвегии является самым крупным суверенным фондом в мире, в текущем году размеры его активов достигли 1 триллиона долларов.



Повальному секвестру подвергнутся не только российские активы фонда, но и все его вложения в развивающиеся страны.



О причинах отказа Пенсионного фонда Норвегии от российского рынка и развивающихся рынков вообще, доподлинно мало что известно. Очевидно, что это не связано конкретно с положением дел вокруг России, а скорее всего, носит всеобщий характер. Вполне вероятно, что управляющих фондом перестало удовлетворять сочетание доходности и рисков вложения в развивающиеся рынки.



Прощай керри-трейд?



Данное решение фонда является крайне неприятной новостью для России. Дело в том, что он является одним из крупнейших инвесторов в российские облигации федерального займа (ОФЗ). Напомним, что некоторое время назад этот актив стал для страны едва ли не заменителем нефти, так как благодаря удачной разнице в процентных ставках в России и на Западе, стал наиболее интересным активом для спекулятивных инвестиций. На языке финансистов такие операции называются керри-трейд.



По некоторым данным, на сегодняшний день на балансе фонда могут находиться российские ОФЗ на сумму порядка 3 млрд долларов, или около 10% всех иностранных вложений в этот актив.



Чем грозит?



В случае распродажи фондом своего российского портфеля, вырученные им рубли хлынут на валютный рынок. Учитывая столь значительный объем предстоящей покупки, нет сомненья, что она приведет к резкому росту курса доллара и ослаблению рубля.



Чтобы не допустить обесценивания рублевой выручки, норвежцы, скорее всего, попытаются продавать рубли не сразу, а постепенно. Однако учитывая общие размеры суммы и дефицит времени, вряд ли это позволит избежать скачка курса доллара.



Это далеко не единственная проблема, связанная с решением норвежцев.



Куда больше рисков несет с собой сам «дурной пример», демонстрируемый фондом. Вслед за ним, избавиться от российских облигаций могут поспешить и другие инвесторы-нерезиденты. Вероятная цепная реакция является, в этом случае, одной из главных угроз для рубля.



Все ли так плохо?





«Если они прекращают инвестиции в рубль и прочие валюты развивающихся стран, это дальновидное решение на перспективу ближайшего года, — пояснил «Ридусу» аналитик Золотого монетного дома Дмитрий Голубовский . — Но оно недальновидное на долгосрочную перспективу».

По мнению эксперта, коррекция рубля давно назрела и к ней надо быть готовым. Но в то же время, она вряд ли окажется затяжной. По крайней мере, уход норвежцев на окажется для российского рынка бесконечной трагедией.



«Я не думаю, что прекращение норвежского денежного потока окажет серьезное давление на русский долговой рынок, — говорит Голубовский. — Но у него и без этого постепенно встают на горизонте поводы для коррекции, а у рубля — поводы для слабости. Я считаю, что по рублю сейчас подтверждается локальное дно и формируется среднесрочный разворот с целями на 62+. Однако долгосрочные перспективы развивающизхся рынков хороши. Мы сейчас на дне цикла».



По мнению эксперта, осталось потерпеть совсем немного, и начнется долгий тренд падения доллара и ускорения перетока капитала на перифенрию глобальой экономики.