Овощи и фрукты рекордно подешевели



В России наблюдается аномальное падение цен на плодоовощную продукцию. Это связано с рекордными сборами урожая на юге России и в Центральном регионе. Об этом сообщает телеканал «Звезда»

В Кабардино-Балкарии собрали рекордный урожай картофеля, моркови, семян подсолнечника. В августе цены на капусту понизились на 43%, на картофель, лук, помидоры, морковь — на 26-28%, на свёклу, некоторые фрукты (бананы, виноград) — на 15-18%.

Кроме того, в прошедшем месяце подешевели крупы, яйца, сахар.

Специалисты связывают резкое падение цен с поздним сбором урожая. Однако финансовые аналитики указывают на то, что цены вырастут ещё до начала зимы в связи с ускорением темпов роста потребительского спроса.