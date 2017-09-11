Эксперт объяснил коллизию вокруг карт Сбербанка

История с дебетовыми картами Сбербанка , которые онлайн отображаются как офердрафтовые, не несет почти никаких проблем для клиентов. Сделать покупку на сумму, превышающую собственные средства, клиент не может в любом случае, объясняют эксперты.



«В данном случае речь идет об особенностях функционирования IT-инфраструктуры Сбербанка. Карта может быть «технически» овердрафтной для корректной работы во всевозможных сценариях, например, для списания в минус за обслуживание или по требованию Федеральной службы судебных приставов и т.д., а отражаться в качестве дебетовой, чтобы не вводить в заблуждение клиента», — говорит заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин

«Скорее всего, пользователи обратили внимания на особенность работы в процессе внесения изменений в работу системы, такое бывает, и Сбербанк просто поправит эту незначительную ошибку. Сделать покупку на сумму, превышающую положительный баланс карты, в любом случае никто не мог, поэтому последствия данного сбоя минимальны», — продолжает он.



В минус такая карта может уйти только в ряде случаев, описанных выше или, как пример, при списании средств за смс-обслуживание, когда баланс карты нулевой или меньше стоимости списания за услугу.



Ранее в соцсетях появились сообщения, что в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» в графе «тип карты» значение «дебетовая» было изменено на «овердрафтная». При этом в самой кредитной организации это опровергли. Там пояснили, что мобильное приложение отображает дебетовые карты как овердрафтные, так как это нужно для «корректной работы приложения с платежами и переводами». А клиенты, вероятно, только заметили это.



Овердрафт — это форма краткосрочного кредитования, которая предполагает предоставление клиенту при недостаточном остатке по счету кредита на необходимую для списания сумму. За это банк берет проценты. Клиенты испугались, что могут оплачивать покупки дебетовой картой даже после израсходования собственных средств на счету и тем самым без собственного ведома взять кредит в банке. На самом деле дебетовая карта может стать реально овердрайфтовой только после подписания клиентом специального договора с банком.