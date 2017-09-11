Стало известно, почему дешевеют авиабилеты из России за границу

По мнению члена комитета Совета Федерации по социальной политике Игоря Фомина, цены упали на 15 — 20% по сравнению с предыдущим годом из-за растущей конкуренции за российского туриста.

«Идет серьезная конкуренция за российского туриста. Очень многие страны заинтересованы в их приезде. Наверняка для этого используются и скрытые формы господдержки», — цитирует НСН Фомина.

В качестве примера Фомин привел субсидирование перелетов российских туристов со стороны Турции и Израиля, также он отметил, что такая динамика по борьбе за российского туриста будет развиваться.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты из России за рубеж в первой половине нынешнего года упали на 15-20 процентов по сравнению с тем же периодом 2016 года. Среди самых популярных курортов у россиян, по данным сайтов продаж авиабилетов, чешская столица Прага, кипрский курорт Ларнака и немецкий Мюнхен.