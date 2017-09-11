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Путин предложил повысить МРОТ
На совещании с правительством президент России Владимир Путин предложил повысить МРОТ с нынешних 71-72% от прожиточного минимума до 85% с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, сообщает ТАСС.
Глава государства попросил правительство внести соответствующие предложения в Госдуму. "Нужно уравнять это… и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан”, — подчеркнул президент.
Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин напомнил на совещании, что за последние два года МРОТ вырос на 31%. В 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ составляло чуть более 50%. Сейчас МРОТ составляет 7800 рублей.
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