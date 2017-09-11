По секрету: обнаженная грудь убьет Victoria’s Secret

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:



Victoria’s Secret ждет смерть?





Бренды перешли с пуш-апов на бралетты, но их настиг новый тренд — обнажённая грудь

"Водочки нам принеси"



Как крестьянский сын спас мир





Русским изобретателям часто приписывают то, к чему они не имеют отношения, но об их настоящих открытиях забывают

Что будет с трудовыми мигрантами в России



Что такое страх успеха

