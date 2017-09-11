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По секрету: обнаженная грудь убьет Victoria’s Secret
Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:
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Бренды перешли с пуш-апов на бралетты, но их настиг новый тренд — обнажённая грудь
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