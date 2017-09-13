Цены на сигареты предложили довести до европейского уровня

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы до среднеевропейского уровня (копия письма есть в распоряжении "РГ"). В таком случае пачка сигарет в России будет стоить не менее 150 рублей.

Темп роста акцизов на табак в ближайшие пять лет может сильно снизиться, что приведет к эпидемии табакокурения, росту заболеваемости и смертности, прогнозируют эксперты коалиции. По их данным, более полумиллиона человек ежегодно умирают в Евразийском регионе из-за потребления табака.



"Потребление табачных изделий является причиной 22 процентов случаев рака и 36 процентов болезней органов дыхания. Страны региона теряют до 6,5 процента годового ВВП из-за смертности, вызванной курением", — говорится в письме.







Самый эффективный способ уменьшения распространенности потребления табака — это повышение акцизов, считают авторы обращения. 15 сентября Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит новые ставки акцизов на табак для Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России. Уже в третий раз соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС будет рассматриваться с нарушением процедуры — текст договора не прошел внутригосударственное согласование и не согласован с министерствами здравоохранения стран-участниц ЕАЭС, утверждают специалисты.



"Очевидно, что проект соглашения отвечает интересам крупнейших производителей табачной продукции. Кроме того, соглашение противоречит Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которая содержит меры, обязательные к внедрению в наших странах", — также говорится в письме.



Его авторы считают, что проект соглашения предусматривает мизерные табачные акцизы, доля которых в странах ЕАЭС закрепляется на уровне не более 30-40 процентов от цены пачки, в то время как рекомендуемый ВОЗ уровень — 70 процентов розничной цены. К 2022 году ставка акциза ожидается лишь 35 евро за 1000 штук, а в Евросоюзе минимальная ставка акциза на сигареты уже сейчас составляет 90 евро. Допустимое отклонение ставки акциза в меньшую сторону предлагается закрепить уровне 30 процентов, а в большую сторону — лишь на 20 процентов от установленного уровня.

"Это закрепляет возможность существенного разрыва в ставках акцизов в разных странах, а не их сближение. Таким образом, соглашение, якобы "гармонизируя" ставки акцизов на табак в странах ЕАЭС, на самом деле задерживает рост акцизов в России (крупнейшем рынке ЕАЭС) на пять лет, ограничивая суверенитет наших стран в области государственной налоговой политики, формирования бюджета и охраны здоровья", — говорится в письме премьер-министру.



Если соглашение будет принято, то налоги на табачные изделия так и останутся преступно низкими, продолжают эксперты. В таможенных союзах мира не практикуется ограничение ставок акцизов.



"Это позволяет проводить политику гармонизации по минимальному уровню, не препятствуя росту налогов в странах с более высокими ставками акцизов, — отмечается в обращении. — Такой подход поддержан Всемирной организацией здравоохранения".



Для сравнения, страны Евросоюза, где минимальная ставка акциза на сигареты составляет 90 евро на 1000 штук, не ограничены в дальнейшем росте ставок. По расчетам Центра экономических и финансовых исследований и разработок, повышение акциза на сигареты до среднего уровня среди стран европейского региона ВОЗ позволит привлечь в бюджет России дополнительно до 800 миллиардов рублей по сравнению с 2016 годом и спасет от преждевременной смерти до двух миллионов граждан. Евразийская антитабачная коалиция попросила Дмитрия Медведева исключить из соглашения ЕАЭС ограничение роста акцизов в отдельно взятой стране и пересмотреть ставки акцизов.