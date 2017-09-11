Газопровод «Северный поток» остановлен до 22 сентября для планового ремонта

Работа газопровода «Северный поток» остановлена с 11 по 22 сентября, говорится в материалах операторов газопроводов Nord Stream, Opal и Nel.

Как следует из материалов, на газопроводной системе будет проводиться плановый ремонт.

В ходе работ будет проводится ежегодное обслуживание механических компонентов и тестирование программно-аппаратного обеспечения газопровода.

В прошлом году ремонт проводился с 9 по 17 августа, тогда в ходе плановых работ по техническому обслуживанию обеих ниток их работа была временно остановлена.

«Регулярное техобслуживание является важной частью долгосрочной стратегии компании Nord Stream по обеспечению целостности системы, гарантирующей безопасную и эффективную транспортировку 55 млрд кубических метров газа в год в течение как минимум 50 лет», — сообщала ранее компания.

Как ранее сообщал RNS, объем поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» вырос в 2016 году на 12% по сравнению с показателем предшествующего года и составил 43,8 млрд кубометров. Среднегодовая загрузка газотранспортной системы «Северный поток», имеющей пропускную способность 55 млрд кубометров, составила 80%.