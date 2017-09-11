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Спекулянты в США ставят на укрепление рубля
Хедж-фонды и другие спекулятивные игроки в США ставили на укрепление российской валюты впервые c 20 июня, несмотря на ожидающееся смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, пишет Bloomberg.
За неделю, завершившуюся 5 сентября, число длинных позиций по рублю выросло на 1978 и достигло 5839 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). При этом количество коротких позиций увеличилось на 1449 и составило 5353 контракта.
Таким образом, чистая длинная позиция хедж-фондов по рублю за отчетную неделю составила 486 контрактов по сравнению с -43 неделей ранее.
В предыдущие 10 недель спекулянты ставили на ослабление рубля.
В июне курс российской валюты опускался до уровня 59-60 руб. за доллар на фоне подготовки новых санкций США в отношении России. В конце прошлой недели, однако, рубль достигал трехмесячного максимума по отношению к доллару.
По итогам прошлой недели рубль укрепился на 0,3% на торгах на Московской бирже. При закрытии торгов в пятницу, 8 сентября, курс составил 57,4 руб. за доллар.
В понедельник, как сообщали "Вести. Экономика", рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на фоне повышения цен на нефть. В целом на Мосбирже валютные пары, скорее всего, проведут день в нешироких диапазонах, полагает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. Активность движениям валют может придать международная реакция на резолюцию ООН относительно ядерной программы КНДР, предупредил эксперт.
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