Сбербанк успокоил паникующих россиян



Сбербанк опроверг появившиеся в соцсетях сообщения об изменении статуса дебетовых банковских карт на овердрафтные.

В ряде регионов России стали распространяться сообщения, что Сбербанк без согласия клиентов перевел дебетовые карты клиентов в статус овердрафтных. «Этот статус означает, что теперь на вашей карте не только ваши личные активы, но и активы банка… Если вам на карту перевели энную сумму, вам пришло оповещение, и вы тут же сняли сумму или перевели на другой счёт, то с вас тоже спишут процент», — утверждают авторы рассылки, выдержки из которой привел портал «Город».



Однако в банке эту информацию опровергли.



«Никаких изменений в условиях обслуживания карт Сбербанк не производил. Карты некоторых типов, действительно, считаются овердрафтными, поскольку к ним ранее было возможно подключение овердрафта в виде отдельной услуги, однако сейчас она не оказывается. В мобильном приложении Сбербанк Онлайн тип карт указан корректно, что необходимо для корректной работы приложения с платежами и переводами», — говорится в сообщении банка.

Изменение условий банком без согласования может првиести к неприятным сюрпризам. Предупредите друзей — для этого нажмите на кнопки соцсетей ниже: