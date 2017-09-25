ВЦИОМ: большинство россиян не имеет накоплений

У большинства россиян (63%) нет финансовых накоплений. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.



По данным исследования, накопления есть только у 36% респондентов. При этом 74% из них хранят деньги в банке, а 22% — при себе.



Подчеркивается, что сбережениями россияне называют сумму от 398 тыс. руб., что на 64% больше, чем в 2013 году (243 тыс. руб.).



Лучшим способом вложения денег является покупка недвижимости, считают 46% россиян. Еще 14% готовы вложиться в золото и драгоценности, 7% — купить акции предприятий, 5% инвестировали бы в пенсионные фонды.



Также ВЦИОМ выяснил, что ежемесячный доход в 105 тыс. руб. большинство опрошенных назвали оптимальным для безбедной жизни.



Ранее сообщалось, что почти половина россиян не видят смысла в экономических действиях государства.