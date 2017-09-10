Главные события у вас в почте
Российскому газу предрекли вечное доминирование на европейском рынке
Генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Мохаммад Хосейн Адели заявил, что сжиженный газ, поставляемый в Европу из США, не сможет заменить голубое топливо из России. Об этом он рассказал в интервью газете Handelsblatt в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.
«Я не понимаю скепсиса в Европейском союзе относительно «Северного потока-2». Европе и впредь будет нужен российский газ. Влияние США на европейский газовый рынок до сих пор является весьма небольшим. И США ввиду ограниченных возможностей экспорта никогда не смогут заменить поставки газа в Европу из России», — сказал он.
Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».
Оставить комментарий