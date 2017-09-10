Российскому газу предрекли вечное доминирование на европейском рынке

«Я не понимаю скепсиса в Европейском союзе относительно «Северного потока-2». Европе и впредь будет нужен российский газ. Влияние США на европейский газовый рынок до сих пор является весьма небольшим. И США ввиду ограниченных возможностей экспорта никогда не смогут заменить поставки газа в Европу из России», — сказал он.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим «Северным потоком».