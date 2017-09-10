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СМИ: в Москве задержан генеральный директор сахалинской «дочки» «Роснефти»
Генеральный директор ООО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрей Бардин 9 сентября был задержан в Москве. Об этом сообщает издание Sakhalin.info. Господина Бардина подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ст. 204 ч. 8 УК РФ).
По информации телеканала АСТВ, 9 сентября Андрей Бардин должен был вылететь на Сахалин, но стало известно, что в самолет он не сел. Его телефон был отключен, а позднее появилась информация о его задержании.
Андрей Бардин стал генеральным директором компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» в мае 2014 года. Он приехал на Сахалин из центрального аппарата управления «Роснефти». АСТВ сообщает, что последний год ходили слухи о его возможном увольнении.
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