

Центральный банк России с 11 сентября прекратит поддержку рубля с помощью валютных резервов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка РФ.

С ноября 2014 года ЦБ проводил еженедельные операции долларового репо, когда банки могли брать у регулятора займы в валюте. Этот механизм заменил интервенции по поддержке рубля. Только за первые полгода банковская система страны получила 35,5 миллиардов долларов. ЦБ с середины 2015 года изымает эти деньги и вынуждает кредитные организации возвращать эти средства. На начало 2017 года были возвращены две трети всех займов. Весной текущего года процесс изъятия валюты был ускорен. На 8 сентября у российских банков оставался долг в 1 миллиард долларов перед ЦБ. С 11 сентября будет действовать лишь один кредит — выданные 4 сентября 600 миллионов долларов. По мнению финансовых аналитиков, ЦБ продемонстрировал «достаточно самоуверенный шаг», так как он может оказать дополнительное давление на рубль.

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