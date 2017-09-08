Порошенко предложили приравнять стоимость сала к золоту

Президенту Украины Петру Порошенко предложили приравнять стоимость «национального продукта» — сала — к цене золота и ввести его как расчетную валюту. «Сало — национальный продукт, один из символов украинской кухни, продукт во всем мире ассоциируется с украинцами, как жабьи лапки с французами, макароны — с итальянцами, рис — с китайцами», — говорится в соответствующей петиции, автором которой является некий Артем Багинский.

В петиции отмечается, что если Украина «уравняет стоимость сала с золотом, фермерские хозяйства моментально расцветут, сало станет международным платежным средством и экономика страны мгновенно взлетит».

«Больше никаких обменов валют. Салом можно будет рассчитаться во всем мире. Представьте, если стоимость сало равна стоимости золота, то за 10 килограммов сала можно организовывать колоссальные инвестиции во всем мире и украинцы станут богатыми и самыми предприимчивыми», — говорится в петиции.

Таким образом, как полагает автор обращения, украинцы за два-три килограмма сала смогут покупать недвижимость во всем мире, а также смогут сделать «специальные холодильные банки и возьмут в свои руки всю финансовую систему мира».

«Холодильные банки смогут обеспечить безналичный оборот сала, а потому необходимости постоянно с собой носить сало не будет. Колоссальное богатство украинцев бегает у них под ногами и хрюкает», — полагает автор петиции.

По состоянию на 18.50 мск в поддержку инициативы подписались 23 человека из необходимых 25 тыс. для ее рассмотрения.

Напомним, в начале августа сообщалось, что экспорт украинского сала в 2016 году упал на 98%.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, еще в 2015 году ввоз сала на територию Украины резко вырос. Основными поставщиками стали Германия (33,1% от общего объема импорта), Польша (27,0%) и Венгрия (11,7%). Также сало приезжало на Украину из Дании, Франции и Бельгии.