Новый сбор в России ударит по кошелькам автомобилистов

Экологический налог на транспорт ударит по бюджетам владельцев дешёвых отечественных автомобилей. С таким заявлением выступил заместитель министра финансов России Илья Трунин . Его слова передаёт портал LIFE.

«Если мы введём экологическую компоненту, там будет ровно наоборот, то есть налог на «Волгу» будет превышать налог на «Мерседес», потому что экологический класс «Волги», особенно старой, или «Жигулей» намного больше», — заявил Трунин.

