ФБР расследует вмешательство Uber в дела конкурентов с помощью специального ПО

Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft. По данным источников газеты, речь идет о программе под названием Hell («Ад»), которая позволяла Uber создавать аккаунты несуществующих пользователей Lyft и затем под видом заказа получать информацию о том, где в данный момент находятся водители Lyft и какие цены они назначают за разные поездки.

Кроме того, программа давала возможность собирать данные о водителях, которые работали на обе компании. Имея эту информацию, руководство Uber могло с помощью денежного стимула убедить водителей покинуть Lyft.

Компания Uber заявила, что сотрудничает со следствием. Там также отметили, что использование программы Hell было остановлено в прошлом году.