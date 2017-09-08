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ФБР расследует вмешательство Uber в дела конкурентов с помощью специального ПО
Как сообщает газета The Wall Street Journal, нью-йоркское отделение ФБР и прокуратура Манхэттена проверяют факты незаконного использования Uber программного обеспечения для вмешательства в работу конкурента — сервиса заказа такси Lyft. По данным источников газеты, речь идет о программе под названием Hell («Ад»), которая позволяла Uber создавать аккаунты несуществующих пользователей Lyft и затем под видом заказа получать информацию о том, где в данный момент находятся водители Lyft и какие цены они назначают за разные поездки.
Кроме того, программа давала возможность собирать данные о водителях, которые работали на обе компании. Имея эту информацию, руководство Uber могло с помощью денежного стимула убедить водителей покинуть Lyft.
Компания Uber заявила, что сотрудничает со следствием. Там также отметили, что использование программы Hell было остановлено в прошлом году.
Это уже третье расследование в отношении Uber со стороны федеральных органов. В настоящее время Минюст США изучает использование Uber еще одной программы — Greyball — для сбора персональных данных для слежки за клиентами. Кроме того, ведется проверка относительно возможного нарушения руководством Uber закона о коррупции за рубежом.
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