Арбитражный суд повторно отказал Siemens в аресте турбин в Крыму

Арбитражный суд города Москвы отклонил повторное требование компании Siemens в аресте и запрете на монтаж турбин в Крыму, следует из решения суда. В определении, опубликованном в картотеке арбитражных дел, сообщается, что Siemens направил повторное заявление о принятии мер по обеспечению иска с требованием наложить арест на поставленные ответчику по контракту четыре газотурбинные установки, а также запретить осуществлять их монтаж, эксплуатацию и модификацию.

«Доводы, изложенные в заявлении, сводятся к тому, что в настоящий момент ответчиком предпринимаются меры, направленные на производство строительно-монтажных работ с использованием спорных ГТУ, которые являются сложным промышленным энергетическим оборудованием; в случае удовлетворения иска, демонтаж ГТУ повлечет значительные временные и финансовые затраты, и возврат ГТУ будет затруднителен либо невозможен», — отмечается в документе.

Судья отказал компании Siemens в удовлетворении заявления.

В середине августа сообщалось, что Арбитражный суд Москвы принял иск Siemens к структурам Ростеха по поставкам турбин в Крым, назначив предварительные слушания на 18 сентября.

7 августа руководство концерна Siemens назвало выкуп газовых турбин, поставленных в Крым, достаточно простым решением конфликта.