СМИ узнали о нарушении Сечиным инструкций ФСБ при передачи взятки Улюкаеву

На записи разговора Сечина с Улюкаевые отсутствуют ключевые фразы, несмотря на то, что перед каждым оперативным мероприятием с участником проводится подробный инструктаж. «В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, — обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: „Там два, согласно вашему поручению“. Во-вторых, — обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для „Роснефти“. Например: „Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет“. Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают», — говорит собеседник издания.



Источник «Росбалта» полагает, что ситуация передачи денег выглядит так, будто были искусственно созданы условия, при которых Улюкаев оказался в офисе «Роснефти» и взял некий таинственный саквояж с презентом. Собеседник подчеркнул, что оперативное мероприятие было проведено очень плохо, а «его материалы являются крайне спорным доказательством».





По мнению источника, после прослушивания записи, складывается впечатление, что бывший министр «польщен тем, что такой человек как Сечин начинает с ним обсуждать ряд насущных для „Роснефти“ вопросов, даже просит советы». «Все знают, что приближенность к Сечину весьма полезна при нынешнем устройстве власти», — добавляет он, подчеркивая, что общение Улюкаева и Сечина носит неформальный характер. «Потом вручается корзинка с мясными изделиями и саквояж с чем-то. Может, в саквояже копия нефтяной вышки „От Иваныча“. Никто отказываться от подарка не будет», — полагает источник «Росбалта».



Собеседник издания также отмечает, что изначально процесс по делу Улюкаева должен был быть закрытым. «Однако потом все резко поменялось, есть ощущение, что такая команда поступила „сверху“. А это хороший посыл для Улюкаева», — добавляет он. По его мнению, у бывшего министра есть шанс на оправдательный приговор.

